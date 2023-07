Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 19 luglio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilè iniziato ufficialmente sabato 1, con l’apertura della nuova stagione. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Juan Cuadrado è arrivato in quel di Milano, per l’ufficialità del trasferimento all’si attendono solo le visite mediche e la firma sul contratto che arriveranno nelle prossime ore. Il nome più caldo per il settore offensivo è quello di Alvaro Morata, con l’Atletico Madrid che non abbassa la ...

ROMA - Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative in corso ..., LA CESSIONE DI ONANA SBLOCCA IL MERCATO: DASOMMER A TRUBIN, COSA SUCCEDE LE CIFRE - Per l'non è mai stato sul mercato o considerato in uscita, la posizione dei nerazzurri è sempre stata ...Milan, si sgonfia il derby con l'per Taremi: i nerazzurri infatti si defilano per valutare altre opzioni Ildel Milan fa passi in avanti per l'arrivo di Mehdi Taremi, ...

Davanti ad oltre 500 tifosi, nella cornice di Ponte di Legno, il Monza ha presentato le nuove divise per la stagione 2023/2024. Un emozionato Adriano Galliani: “Proveremo a far meglio della scorsa sta ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui. Mai farsi prendere dalla fretta, specie nel bel mezzo ...