Calciomercato | Inter Miami In arrivo anche Jordi Alba | sogno Suarez

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L'ex Barcellona ritroverà Messi e Busquets(STATI UNITI) - La colonia di ex Barcellona all'è destinata ad arricchirsi: dopo Lionel Messi e Sergio Busquets, oltre al tecnico Gerardo ...

Durante ille notizie si diffondono, si accavallano, sono tante e i tifosi provano ad informarsi ...mediatica del pallone nella prima fase della finestra dei trasferimenti vedono l'...L'ex Barcellona ritroverà Messi e Busquets MIAMI (STATI UNITI) - La colonia di ex Barcellona all'Miami è destinata ad arricchirsi: dopo Lionel Messi e Sergio Busquets, oltre al tecnico Gerardo Martino, sarà la volta di Jordi Alba. A confermare l'arrivo del 34enne terzino spagnolo è Jorge ...... al centro delle polemiche dinegli ultimi giorni, che secondo Storti, tifoso interista di vecchia data, potrebbe non aver risposto alle proposte dell'proprio dopo essere finito ...

Anche in epoca di calciomercato non si placa l’eterna sfida fra Inter e Juventus. I meneghini hanno acquistato Juan Cuadrado, svincolatosi dalla Vecchia Signora dopo otto stagioni. L’arrivo del ...L'ex Barcellona ritroverà Messi e Busquets MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La colonia di ex Barcellona all'Inter Miami è destinata ad ...