Calciomercato | Fenerbahce Becao stasera in città per le visite

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il difensore brasiliano è ormai prossimo a lasciare l'Udinese ISTANBUL (TURCHIA) - Rodrigosempre più vicino al. Il difensore centrale brasiliano dell'Udinese questa sera infatti, informa il club turco, arriverà a Istanbul per sottoporsi allemediche e completare l'iter per i

Commenta per primo Con una nota sul proprio profilo Twitter, ilha annunciato che Rodrigo Becao si sottoporrà oggi alle visite mediche con il club turco , prima di firmare il suo nuovo contratto e dare l'addio ufficiale all'Udinese: 'Il difensore ...Commenta per primo Il Torino si copre le spalle in caso di addio al difensore olandese Schuurs . Sul taccuino dei dirigenti granata ci sono i nomi di Szalai (ungherese del) e di Mavropanos , greco dello Stoccarda.Commenta per primo Rodrigo Becão è a un passo dal. Domani potrebbe essere il giorno della firma del difensore classe '96, un affare per il quale l'Udinese incasserà 10 milioni più bonus.

Accostato al Napoli, Becao ha trovato l'accordo col Fenerbahce: i dettagli Tutto Napoli

Con una nota sul proprio profilo Twitter, il Fenerbahce ha annunciato che Rodrigo Becao si sottoporrà oggi alle visite mediche con il club turco, prima di firmare il suo nuovo contratto e dare l'addio ...Lo Spezia ha definitivamente sorpassato il Frosinone per Mirko Antonucci. Il club di Piatek ha raggiunto un accordo di massima con il Cittadella, per 1,7 milioni di euro più 300mila di bonus. Per l'at ...