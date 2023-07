Calciomercato | En-Nesyri sbarca in Serie A | bruciata la Juventus

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Il mercato degli attaccanti è, come al solito, quello che attira maggiormente l’attenzione, ma mai come quest’anno è dinamico. Tante le squadre che hanno bisogno di una punta ed ora… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Ma anche di Youssef En -, il 26enne marocchino neo campione dell'Europa League con il Siviglia, il cui nome, però, non scalda particolarmente Inzaghi e la piazza. window.eventDFPready...L'Inter sarebbe interessata a En -del Siviglia. Come riporta La Gazzetta dello Sport il marocchino reduce da una stagione in cui ha raggiunto le semifinali del Mondiale con il Marocco e vinto l'Europa League con il Siviglia. Si ...Romelu Lukaku (LaPresse) -.itOltre a non essere scontata la cessione di Dusan ... Giocatori come Jonathan David, profilo molto gradito da Giuntoli, En -e anche Gianluca Scamacca. ...

Juve, spunta En-Nesyri | Mercato Calciomercato.com

Come riporta Gazzetta, se a Parigi, dopo gli incontri dei giorni scorsi con la Juve e con l’entourage di Vlahovic, presenteranno una proposta ufficiale da 70-80 milioni il futuro del ...Il futuro di Youssef En-Nesyri è una vera incognita, con tante squadre su di lui. Il calciatore del Siviglia è stato accostato alla Juventus, ma su di lui ci sarebbero anche la Roma ...