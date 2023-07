Calciomercato | Chelsea Aubameyang vicino al Marsiglia

Romelu Lukaku (LaPresse) -.itIeri Il Dt Giuntoli non si è sbilanciato sul possibile arrivo sotto la Mole del centravanti del, sottolineando come la 'Vecchia Signora' continuerà ...Al 30enne centrale inglese, accostato anche a West Ham, Newcastle, Inter e Juve, la soluzionenon dispiacerebbe, anzi. Lo stesso United, per quanto preferirebbe non rafforzare una diretta ...Le parole di Thiago Silva, difensore brasiliano del, sui suoi piani per il futuro. Tutti i dettagli Thiago Silva, difensore e capitano del, ha parlato a Globoesporte del suo futuro. PAROLE - "Ora il futuro appartiene a Dio. Tutti sanno quanto desideri tornare al Fluminense, ma oggi è difficile parlare con la mia ...

Lukaku si allena col Chelsea: prezzo fissato, la Juve c'è ma incombe lo spettro Al-Ahli Calciomercato.com

Nelle scorse ore Romelu Lukaku è rientrato a Londra nelle scorse ore e domani comincerà ad allenarsi a Cobham, il centro sportivo del Chelsea che nel frattempo ...Lukaku torna ad allenarsi, ma il suo futuro è lontano dal Chelsea: Juventus alla finestra, il centravanti belga ha una preferenza ...