Calciomercato | Bari Ufficiale ingaggio Jeremy Menez

Per il 36enne francese contratto di un anno con opzione- Ilha ufficializzato l'ingaggio di Jeremy Menez, 36 anni: il fantasista francese ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di promozione. Il giocatore ha raggiunto ...La scorsa stagione al, Mazzotta potrebbe arrivare a Catania firmando un contratto annuale ... l'esterno palermitano classe 1989 arrivò durante la sessione invernale didal Cesena . ......di Reggio Emilia esprimono tutte le proprie perplessità in merito all'operazione di: '... A gennaio, un mese dopo la sentenza, i tifosi delsi opposero pesantemente all'arrivo in ...

Per il 36enne francese contratto di un anno con opzione BARI (ITALPRESS) - Il Bari ha ufficializzato l'ingaggio di Jeremy Menez, 36 anni: il fantasista francese ha firmato un contratto fino a giugno ..."Bienvenue monsieur Jeremy Menez": così il Bari dà il benvenuto all'ultimo colpo di mercato, il francese ex Milan che ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2024, con opzione di rinnovo in caso di ...