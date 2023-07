Calciomercato | Bari Ufficiale ingaggio Jeremy Menez

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Per il 36enne francese contratto di un anno con opzione- Ilha ufficializzato l'di, 36 anni: il fantasista francese ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di promozione. Il giocatore ha raggiunto nella serata di ieri la sede del rit

Per il 36enne francese contratto di un anno con opzione- Ilha ufficializzato l'ingaggio di Jeremy Menez, 36 anni: il fantasista francese ha firmato un contratto fino a giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di promozione. Il giocatore ha raggiunto ...La scorsa stagione al, Mazzotta potrebbe arrivare a Catania firmando un contratto annuale ... l'esterno palermitano classe 1989 arrivò durante la sessione invernale didal Cesena . ......di Reggio Emilia esprimono tutte le proprie perplessità in merito all'operazione di: '... A gennaio, un mese dopo la sentenza, i tifosi delsi opposero pesantemente all'arrivo in ...

Il Bari sta lavorando con il suo ds Polito al nuovo undici per Mignani, confermato dopo la sconfitta nella finale playoff contro il Cagliari. In attacco i biancorossi hanno salutato Antenucci, tornato ...Per il 36enne francese contratto di un anno con opzione BARI (ITALPRESS) - Il Bari ha ufficializzato l'ingaggio di Jeremy Menez, 36 anni: il fantasista francese ha firmato un contratto fino a giugno ...