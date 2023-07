Sul campo di Temù, in provincia di Brescia, ildi Palladino ottiene così la seconda vittoria in altrettante uscite, a un mese esatto dal debutto in campionato a San Siro, contro l'Inter. . 19 ...... DOMENICA 23 LUGLIO, ore 4.30 " BARCELLONA - JUVENTUS (Sky Sport Summer e in streaming su NOW; telecronaca Andrea Marinozzi); DOMENICA 23 LUGLIO, ore 16 "- VIS PESARO (Sky Sport, ...- Real Vicenza 5 - 0. Reti: 8 Izzo, 44 Maric, 80 Caprari (rig.), 86 Birindelli, 90 Caprari.: Di Gregorio (dal 46 Lamanna, dal 77 Mazza), Izzo (dal 63 Cittadini), Pablo Marí (dal 45 A. ...

Calcio: Monza, 5-0 con il Real Vicenza in amichevole Agenzia ANSA

Il Monza batte 5-0 in amichevole il Real Vicenza, nella seconda partita giocata dopo l'11-0 rifilato alla prima uscita stagionale con la Nuova Camunia. Contro la rappresentativa vicentina, reti nel ...Nella seconda amichevole estiva, il Monza supera 5-0 il Real Vicenza al Campo Sportivo di Temu'. Vantaggio biancorosso al 8', al termine di una ...