Abbiamo vissuto estati molto calde, ma come quella attuale difficilmente se ne ricordano. Sarà perchè di mezzo c'è la Reggina e siamo tutti emotivamente coinvolti, ma situazioni di questa natura con ...Hirving Lozano non ha ancoralegate al proprio futuro. Per ora è a Dimaro, si allena col Napoli, agli ordini di Garcia, ma avendo il contratto in scadenza nel 2024 e non avendo ancora rinnovato ( accordo lontano ) non è ...Quelle del, come quelle della vita, se vale la legge - e perché non dovrebbe - di Nick ... il Paul Ashworth del libro (e del film, con Colin Firth) sosteneva che in fondo ci sono poche...

Calcio: le certezze di Nicola Binda sull'inizio dei campionati CityNow

“Gli appassionati di Serie B e Serie C si possono mettere il cuore in pace: i campionati non inizieranno prima di settembre. Riammissioni e ripescaggi saranno fatti solo dopo il Consiglio di Stato del ...FIGC: la Federcalcio è nel caos ora che un altro club presenta ricorso e slitta l'inizio del campionato, tra l'amarezza di tutti ...