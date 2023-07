Calcio campano in lutto | Raffaele Vergara era una promessa | l’operaio morto giocava nella Virtus Afragola 

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiAveva solo 20 anni, e si guadagnava il pane con sudore. Sperando magari di svoltare grazie al pallone. È lui l’ultima vittima degli incidenti sul lavoro in provincia di Napoli. Era anche unadel, esterno offensivo dellaAfragola, militante in Promozione. Asciutto, guizzante, fantasioso. Ma i sogni sono stati infranti stamattina da un destino brutale. Il giovane operaio è deceduto a Frattamaggiore,sede della ditta Delifood, in via Sossio Russo. Orrenda la sequenza: è rimasto incastrato all’interno di un macchinario, utilizzato per la macina delle spezie.sul colpo. La procura di Napoli Nord ha aperto un fascicolo sul decesso. Le indagini sono affidate ai ...

Calcio campano in lutto, Raffaele Vergara era una promessa: l ... anteprima24.it

