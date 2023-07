Calaiò | “Nel Napoli vedrei benissimo un giocatore della Juventus”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’ex attaccante del, Emanuele, si è soffermato sugli azzurri e sul sogno di vedere Federico Chiesa con la maglia partenopea. Durante l’evento televisivo ‘Tutti in ritiro‘ su Canale 21, l’ex attaccante del, Emanuele, ha condiviso il suo pensiero riguardo alla formazione partenopea e ha espresso grande ammirazione per un. “Tra i calciatori, c’è uno che mi colpisce particolarmente, si tratta di Federico Chiesa“, ha dichiarato. “Loschierato sulla fascia destra al posto di Lozano, che, purtroppo, ha deluso un po’ le aspettative. Con Chiesa e Kvaratskhelia a supporto, il...

