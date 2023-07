Cagliari | Jankto | “Mi sto trovando benissimo | grazie ai tifosi”

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Jacubha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del, parlando del suo arrivo in Sardegna: “Dopo quello che ho fatto a febbraio (il coming out sulla sua omosessualità, ndr), non sono state settimane facili per me. In questi primi 10 giorni di allenamenti ami sto. E voglio ringraziare tutti iche al mio arrivo mi aspettavano in aeroporto, l’ho apprezzato davvero tantissimo. Conosco bene Ranieri e il suo staff, con loro ho vissuto due stagioni positive alla Sampdoria. Poi da quando è arrivato al, ho seguito da vicino la rimonta della squadra che ha fatto una grande impresa. Le prime sensazioni sono veramente ottime, ho trovato uno splendido gruppo. Stiamo già iniziando a lavorare duro, con doppie sedute: ...

È un passaggio dell'intervista al centrocampista Jacubsul canale ufficiale del. Il calciatore ceco, tornato in Italia dopo le esperienze con Ascoli, Udinese e Sampdoria, era finito ...Jakub, nuovo acquisto del, ha parlato di vari temi in esclusiva ai microfoni di CagliariNews24. Le dichiarazioni Jakub, nuovo acquisto del, ha parlato di vari temi in ...Valentin Carboni al Monza,al, Cragno al Sassuolo. Vediamo di seguito tutti gli acquisti ufficiali finora in Serie A CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE - IL TABELLONE TIJJANI ...

Calcio: Jankto, 'dopo febbraio settimane dure, qui sto bene' Agenzia ANSA

"Dopo quello che ho fatto a febbraio (il coming out sulla sua omosessualità , ndr), non sono state settimane facili per me. In questi ..."Dopo quello che ho fatto a febbraio (il coming out sulla sua omosessualità), non sono state settimane facili per me. In questi primi 10 giorni di allenamenti a Cagliari mi sto trovando benissimo. E v ...