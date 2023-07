Cagliari | ag Delpupo | «Ranieri lo stima | ma in Serie A non avrebbe minutaggio»

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le parole dell’agente di Isaias: «C’è fiducia da parte dell’allenatore nelle sue qualità, ma inA ilsarebbe troppo basso» Edoardo Oggianu, agente di Isaias, ha parlato a tuttocalciopuglia.com del suo assistito, giovane talento delche ha molto mercato nelle categorie minori e dove i sardi potrebbero decidere di mandarlo per fare esperienza. Di seguito le sue parole. «L’interessamento perc’è: siamo contenti di perché una società come il Taranto vuole fortemente un nostro assistito e non può che far piacere. Lui sta svolgendo il ritiro cole qualora tutto dovesse andare a buon fine, l’affare potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Misterha puntato subito sul ragazzo, appena ...

Inoltre proseguono le trattative per portare a Tarantodel 2004 e Boccia 2001, entrambi del. Infine sono giorni decisivi per chiudere nel bene o nel male la trattativa con l'Avellino ...... fari accesi sul centrocampista del Matese Carnevale che è un classe 2004, e sui centrocampistidel 2004 e Boccia 2001, entrambi del. Per avere invece esperienza e duttilità si ...Ma nelle ultime ore si sono infiammate anche le ipotesi dei prestiti relativi ai giovanissimi di proprietà dell'Empoli Degl'Innocenti e Ignacchiti, oltre all'argentinodel. Ma ...

Ag. Delpupo: "Contatti con il Taranto, è una piazza gradita al ragazzo" Tutto C

Asseminello somiglia a una fornace, con i circa 50 gradi al sole, ma il Cagliari non si ferma ... mentre lavorano in palestra Scuffet, Desogus, Mancosu, Delpupo e Capradossi. Primo vero allenamento ...Edoardo Oggianu, agente del giovane centrocampista argentino del Cagliari Isaias Delpupo, è intervenuto nel corso di Dentro la Rete, trasmissione in onda su Cosmopolismedia per fare ...