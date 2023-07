Cadavere di un 20enne ritrovato nel Parco delle Cave a Milano “È annegato” | il racconto dello zio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilrinvenuto nella giornata di martedì 18 luglio a, nel bacino di Cava Ongari, all’interno del, è quasi sicuramente quello di Luis Alberto Ochoa Duenas, unperuviano di cui era stata denunciata la scomparsa lo scorso 14 luglio alla stazione dei carabinieri diMoscova. Secondo quanto riportato daToday, il ritrovamento delè stato reso possibile dopo che un passante, in transito da via Caldera, ha notato qualcosa in acqua e allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanza che sono riusciti a riportare il corpo in superficie. Nella serata è arrivata una svolta inattesa. Un cittadino peruviano 32enne, zio del ragazzo ...