Buffy | sapevate che una star di Yellowjackets poteva essere nello show? Ecco chi e in quale ruolo

Mache l'attrice stava quasi per entrare nel cast diA quanto pare, infatti, Lynskey è andata vicinissima ad ottenere uno dei ruoli principali inl'Ammazzavampiri . Parlando ...Mache l'attrice stava quasi per entrare nel cast diA quanto pare, infatti, Lynskey è andata vicinissima ad ottenere uno dei ruoli principali inl'Ammazzavampiri . Parlando ...

Buffy, sapevate che una star di Yellowjackets poteva essere nello ... Movieplayer

L'attrice, nota per la sua partecipazione a show come The Last of Us e Yellowjackets, ha parlato di quando per poco non entrò nel cast di Buffy.