Bufera sulle Dolomiti | tetti scoperchiati | cos’è il downburst

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Terrore in Veneto, al punto da spingere il governatore Zaia a dichiarare lo stato d’emergenza regionale. Una situazione devastante, tra alberi sradicati e. Ben più di una tromba d’aria, il che ha portato a parlare di. Ecco di cosa si tratta con esattezza. Tempesta in Veneto L’Italia, e non solo, è alle prese con una situazione climatica totalmente imprevedibile e spesso drammatica. Non solo ondate di calore devastanti, ma anche vere e proprie bufere. Il Veneto ha dovuto fare i conti con grandinate, trombe d’aria,, alberi sradicati e non solo. Una tragedia che ha fatto temere un disastro come in Emilia-Romagna. In una sola notte di terrore i vigili del fuoco hanno concluso più di 100 interventi di pronto soccorso. Salvati anche due turisti, che hanno ...