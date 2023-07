Brutta notizia | Tonali ha giocato bene

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Come si chiama il piacere che provano i tifosi milanisti nel vederetriste?che scende le scale dell’aereo che lo porta a Newcastle come se, al contrario, stesse salendo i tre gradini per il patibolo.che visita la palestra del suo nuovo club e a chi glielo chiede dice, senza filtri, che quella del Milan era più grande.che si allena a luglio con la maglia termica a maniche lunghe e la faccia scura, gli occhi stretti senza emozioni, come se l’ultima cosa che abbiano fatto quegli occhi prima di spegnersi del tutto sia stata piangere il giorno in cui gli hanno annunciato che sarebbe dovuto andato a vivere nel nord dell’Inghilterra, lontano dalla sua squadra del cuore.capriccioso, triste e incazzato come un bambino il giorno del divorzio dei propri genitori. ...