Bruno Ranellucci | Tutor Consulting | “Il caldo eccessivo fa aumentare gli infortuni sul lavoro Occorre prevenire”

Lo conferma, Ceo di Tutor Consulting, uno dei massimi esperti in materia: ' La scorretta produzione e conservazione del ghiaccio favorisce l'accumulo di numerosi batteri che, di ..." Non tutti sanno - spiega, ceo di Tutor Consulting, uno dei massimi esperti in materia - c he la non corretta produzione e conservazione del ghiaccio favorisce l'accumulo di ...Lo conferma, Ceo di Tutor Consulting, uno dei massimi esperti in materia: ' La scorretta produzione e conservazione del ghiaccio favorisce l'accumulo di numerosi batteri che, di ...

Bruno Ranellucci, Tutor Consulting: “Il caldo eccessivo fa aumentare ... Adnkronos

“Il caldo eccessivo sul luogo di lavoro – spiega Bruno Ranellucci, amministratore e Ceo della società di consulenza Tutor Consulting – non deve essere sottovalutato dagli imprenditori perché può ..."Non tutti sanno -spiega Bruno Ranellucci, ceo di Tutor Consulting, uno dei massimi esperti in materia- che la non corretta produzione e conservazione del ghiaccio favorisce l'accumulo di numerosi ...