Breve e fulminante malattia | lutto nel giornalismo | è morto Andrea Purgatori

(Di mercoledì 19 luglio 2023)a Roma.nelper una scomparsa improvvisa. Classe 1953,questa mattina dopo una "", riporta un lancio dell'Ansa letto in diretta daPancani, collega dia La7, nel corso della puntata di mercoledì 19 luglio di Coffee Break. "Devo dare una notizia che colpisce tutti noi di La7", ha detto il giornalista prima di dare l'annuncio per poi affermare: "Ci uniamo tutti nel ricordo e nell'abbraccio affettuoso alla famiglia". A dare la notizia all'Ansa sono stati i figli Edoardo, Ludovico, Victoria, e la famiglia rappresentata dallo studio legale Cau.ha lavorato ...

A darne la notizia i figli Edoardo, Ludovico, Victoria: il giornalista, sceneggiatore e autore, è stato colto da una malattia. Dal 1976 al 2000 al Corriere della Sera, si è ...Purgatori, come informa la famiglia, è morto a Roma in ospedale dopo unamalattia. Aveva 70 anni . La notizia è stata comunicata all'Ansa dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e ...Il giornalista, sceneggiatore e autore Andrea Purgatori è morto nella mattinata di mercoledì 19 luglio a Roma, in ospedale, dopo unamalattia . Morto Andrea Purgatori: la conferma dai suoi familiari. La notizia del decesso è stata confermata all"ANSA' dai figli Edoardo, Ludovico, Victoria e dalla famiglia ...

È morto Andrea Purgatori. Autore, giornalista, la verità su Ustica fu lotta professionale RaiNews

Il giornalista, scrive la famiglia all'Ansa, è morto questa mattina (mercoledì 19) dopo una breve fulminante malattia ...Qual era la malattia di Andrea Purgatori Il giornalista è morto questa mattina a Roma in ospedale dopo una breve fulminante malattia. Non vengono al momento forniti ulteriori dettagli sulle cause ...