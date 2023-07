Brancaccio-Sorribes Tormo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nuriase la vedrà contro Saranel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. La campana ha vinto due buone partite nel tabellone cadetto prima di sconfiggere all’esordio la transalpina Tessah Andrianjafitrimo, anche lei passata attraverso le qualificazioni. Adesso partirà sfavorita contro la top cento spagnola, da anni abituata a calcare questi palcoscenici. Lo sa bene anche Elisabetta Cocciaretto, battuta in tre set proprio dalla giocatrice iberica al primo turno. In palio per la vincitrice c’è un quarto di finale contro una tra l’altra spagnola Cristina Bucsa oppure la francese Clara Burel. Perpotrebbe essere il secondo della carriera a livello di circuito maggiore dopo quello ...

PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMITormo scenderanno in campo mercoledì 19 luglio . Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sul Center Court ...CAMPO CENTRALE ore 16Tormo vs (Q)a seguire Bucsa vs Burel non prima delle ore 20 Parry vs (2) Zheng a seguire (7) Navarro vs Rosatello...-Tormo (Esp) 3 - 6 6 - 4 0 - 6 Doubles Draw/Pedone - Spiteri/Zantedeschi 5 - 7 6 - 7(5) Il programma di domani Campo centrale ore 16 -Tormo (Esp) vs [Q](Ita)...

Live Sara Sorribes - Nuria Brancaccio - WTA, Palermo: Punteggi ... Eurosport IT

Terminata una lunghissima giornata nel torneo WTA di Palermo. Sulla terra rossa siciliana, il bilancio in casa Italia è stato altamente deficitario: una vittoria e quattro sconfitte per le nostre port ...2 minuti per la lettura PALERMO (ITALPRESS) – Subito eliminate le azzurre Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan ai Palermo Ladies Open. La marchigiana Cocciaretto, n. 42 al mondo, ha perso contro ...