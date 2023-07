Braglia | «Onana colpisce solo per i rilanci | molto bravo Marotta!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 19 luglio 2023)sicuramente non è un grande estimatore di André, tant’è che ha fatto i complimenti a Marotta per averlo venduto a quelle cifre? A Tmw, l’ex portieredice la sua sulla cessione del portiere al Manchester United «? Ha fatto una grande operazione Marotta nel venderea certe cifre. È stata un’occasione. Monetizzare così un giocatore che ha colpito di più per iche per le parate va bene. Ha perso la grande occasione Vicario, ma pare che l’Inter non voglia spendere soldi per quel ruolo, viste le possibili scelte». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...