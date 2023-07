Borsellino | Zoffili | “Onoriamo memoria lavorando per legalità e sicurezza”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 19 luglio 2023) ROMA – “Sono trascorsi 31 anni dalla strage di via D’Amelio, nella quale persero la vita Paoloe i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, vigliaccamente uccisi dalla mafia. A nome mio e della delegazione parlamentare italiana Osce voglio onorare la loro, come facciamo quotidianamenteper garantire la, la giustizia e la. Il loro esempio, insieme a quello di Giovanni Falcone e di tutti gli altri Eroi caduti nella lotta alla criminalità organizzata, rafforza il nostro impegno quotidiano per un futuro di civiltà e stabilità in ogni contesto, sia interno che internazionale. Il loro sacrificio ci insegna che le mafie, in ogni loro forma, si possono vincere combattendole senza sosta, ...