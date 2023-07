Borsellino | Procaccini Fdi-Ecr | ' suo esempio è amore per la patria anche a costo della vita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Nel sacrificio e nell'di Paoloc'è soprattutto il coraggio di incarnare una visione del mondo, c'è l'per lae per la propria gente,". Lo scrive sulle sue pagine social l'eurodeputato di Fratelli d'Italia- Ecr Nicola. "In quei 57 giorni vissuti da Paolotra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio c'è l'enormità di una scelta consapevole, libera e ostinata. C'è l'immortalità a cui dobbiamo ispirare ogni nostro gesto, ogni giorno", conclude l'europarlamentare.