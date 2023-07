Borsellino | Occhiuto | ‘Cittadini e Istituzioni uniti per una società più giusta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Catanzaro, 19 lug. - (Adnkronos) - “A 31 anni dalla strage di via D'Amelio, nella quale persero la vita Paoloe i cinque agenti della sua scorta, ricordiamo con gratitudine questi servitori dello Stato il cui sacrificio rappresenta ancora oggi un'importante testimonianza di coraggio e di intransigenza nella lotta alle mafie. Attraverso la loro memoria si rinnova la consapevolezza che ciascuno di noi - dai cittadini alle- è chiamato a fare la propria parte per dare concretezza ai valori fondanti della democrazia nella costruzione di unapiù”. Lo afferma in una nota Roberto, presidente della Regione Calabria.