Borsellino | Meloni | ' mio governo a testa alta contro cancro mafioso'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Non posso che essere profondamente orgogliosa del fatto che ilche oggi presiedo abbia avuto, dal suo primo giorno, la determinazione e il coraggio necessario ad affrontare il. Sono i fatti a dimostrarlo. Abbiamo messo in sicurezza presidi fondamentali come la restrizione dei benefici penitenziari, e se oggi boss mafiosi del calibro di Matteo Messina Denaro sono detenuti in regime di 41 bis lo si deve esattamente a questo impegno". Lo sottolinea la premier Giorgiain una lettera pubblicata sul 'Corriere della Sera' nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio. La presidente del Consiglio rivendica i provvedimenti adottati dal suoper il contrasto alla mafia: "Abbiamo sbloccato ...

