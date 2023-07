Borsellino | Meloni a Palermo | «polemiche inutili | qui a testa alta»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 luglio 2023) La premier ha partecipato alla commemorazione alla Caserma Lungaro diin memoria della strage di via D'Amelio nella quale venne ucciso il giudice Paoloe la sua scorta ma non sarà presente come annunciato da lei stessa alla tradizionale fiaccolata organizzata ogni anno dalla destra e che partirà alle 20 da piazza Vittorio Veneto per raggiungere via D'Amelio. La premier si è difesa così dalle: «Chi fa questenon aiuta le istituzioni. Mi ha stupito quello che ho letto sui quotidiani: una polemica inventata sul fatto che avrei scelto di non partecipare alla manifestazione per paura di essere conta. Chi mi può conre? La mafia? La mafia può conre un governo che ha fatto tutto quello che andava fatto sul contrasto alla ...