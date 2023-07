Borsellino | Lucaselli Fdi | ' lotta alla mafia va rinnovata ogni giorno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Oggi l'Italia è via D'Amelio, teatro di quella strage orribile che strappò dvita Paoloe gli agenti di scorta. Quella tragedia, assieme alle altre che portarono via autentici servitori dello Stato, rappresenta per noi un orientamento chiaro: l'impegno per laalle mafie deve rinnovarsi, a fronte di una minaccia che evolve e diventa più invisibile, penetrante, insidiosa. Per questo obiettivo, il fattore culturale è un pilastro fondamentale per rafforzare la sensibilità collettiva". Lo dichiara Ylenja, deputata di Fratelli d'Italia.