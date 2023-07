Borsellino | i veri nemici di allora e quelli inventati in ogni anniversario

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Trentuno anni senzatà sulla strage di via D’Amelio sono un tragico vulnus alla credibilità delle istituzioni. C’è un inquietante filo di continuità fra il clima obliquo in cui maturò l’attentato della mafia controe i depistaggi che hanno segnato il corso delle inchieste. L’unico amaro verdetto emerso dai nove gradi di giudizio celebrati L'articolo proviene da Il Difforme.

Il dovere morale continuare a ricordare le vittime della strage di via d’Amelio RaiNews

Il 19 luglio 1992 veniva ucciso da Cosa Nostra il magistrato Paolo Borsellino. Assieme a lui, nella strage di via D'Amelio a Palermo, persero la vita cinque ...Rosa Iacono, presidente delle Associazioni Disabili Ischia e Croce Rosa Ischia Soccorso, in occasione del 31°anniversario della strage di Via D’Amelio dove persero la vita il giudice Paolo ...