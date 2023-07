Borsellino | Delmastro Fdi | ‘governo a testa alta | nessun cedimento a mafia’

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “L’esempio e la lezione di Paoloè più viva che mai. Con la mafiacompromesso morale,a indifferenza,a contiguità,a complicità. Il Governo Meloni, come primo atto, ha scongiurato la sostanziale abrogazione dell’ergastolo ostativo e poi è stato fortemente impegnato a difendere il carcere duro nei confronti di mafiosi e terroristi. Nulla di più che il nostro dovere, ma l’aver adempiuto al nostro dovere, senza tentennamenti, ci consente oggi di partecipare aalle commemorazioni di Paoloe della sua scorta”. è quanto dichiara in una nota Andreadelle Vedove, Sottosegretario alla Giustizia e deputato di Fratelli d’Italia. L'articolo ...

... senza tentennamenti, ci consente oggi di partecipare a testa alta alle commemorazioni di Paoloe della sua scorta'. È quanto dichiara in una nota Andreadelle Vedove, ...È quanto dichiara in una nota Andreadelle Vedove, sottosegretario alla Giustizia e ... ci consente oggi di partecipare a testa alta alle commemorazioni di Paoloe della sua scorta'...Per questo Meloni era decisa ad utilizzare la commemorazione dicome un momento di ... il rinvio a giudizio del sottosegretario Andreaper rivelazione di segreto, l'indagine per ...

Borsellino: Delmastro (Fdi), 'governo a testa alta, nessun cedimento ... Il Dubbio

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “L’esempio e la lezione di Paolo Borsellino è più viva che mai. Con la mafia nessun compromesso morale, nessuna indifferenza, nessuna contiguità, nessuna complicità. Il Gov ...Roma, 19 lug. (Adnkronos) – “L’esempio e la lezione di Paolo Borsellino è più viva che mai. Con la mafia nessun compromesso morale, nessuna indifferenza, nessuna contiguità, nessuna complicità. Il Gov ...