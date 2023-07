Borsellino | Dalla Chiesa | ' marcia contro la mafia non si ferma mai'

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug. (Adnkronos) - "Spesso mi sento chiedere cosa significano per me questi anniversari, se ne è valsa la pena di tutto questo dolore. Mi ha dato coraggio in questi anni vedere l'impegno di molti familiari delle vittime che hanno trasformato il loro dolore mettendosi al servizio delle istituzioni, non è una cosa scontata per chi poteva maturare un senso di lontananza dallo Stato che ha fallito nel proteggere i loro cari. Invece sono diventati gli esempi più importanti del senso dello Stato e della interpretazione dei valori della nostra democrazia. La famiglia del giudiceè un esempio fortissimo in questo senso, Manfredi ha scelto di servire l'Italia con la divisa della Polizia, Antonio Schifani, figlio del caposcorta, indossa la divisa della Guardia di Finanza. Questo senso del dovere non è rimasto legato solo ai familiari delle vittime ma è ...

in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e quattro uomini della sua scorta.

Ricordando la strage di via D'Amelio: l'impegno per verità e giustizia contro la mafia. In occasione dell'anniversario dell'eccidio di via D'Amelio, il ...Parola di Giorgia Meloni, presidente del consiglio del ministri, a Palermo per la commemorazione della strage di via d’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e quattro ...