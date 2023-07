Borsellino | commemorazione alla Camera | aula osserva minuto di silenzio

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Roma, 19 lug (Adnkronos) -dei deputati delle vittime dlela strage di via D'Amelio. Dopo l'intervento del presidente Lorenzo Fontana, l'hato undie per poi riprendere gli interventi dei Gruppi solo dopo un lungo applauso.

Giorgia Meloni è a Palermo per partecipare alladi Paolo, ucciso 31 anni fa insieme a 5 uomini della sua scorta. La presidente del Consiglio, per altri impegni, non parteciperà alla consueta fiaccolata che la destra ......premier Giorgia Meloni prevede laalla Caserma Lungaro. Dopo un saluto con il capo della polizia Vittorio Pisani, la premier ha avuto un incontro e un colloquio con Manfredi,......ha partecipato allaalla Caserma Lungaro di Palermo. Dopo un saluto con il capo della polizia Vittorio Pisani, la premier ha avuto un incontro e un colloquio con Manfredi, ...

Strage di via D'Amelio, Meloni a Palermo per commemorare Borsellino - Cronaca - Ansa.it Agenzia ANSA

Borsellino e Falcone avevano dimostrato che la mafia poteva ... A Palermo è presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che partecipa alla commemorazione ufficiale, ma non alla ...Per questioni di sicurezza la premier non parteciperà all’annuale commemorazione per Borsellino, Loi e gli altri agenti della scorta: «Stucchevole il tentativo di strumentalizzare. La lotta alla mafia ...