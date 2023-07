Boom di prenotazioni nei campeggi per l’estate 2023

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Ilo risulta meno dispendioso rispetto all’albergo nonostante registri un aumento medi del prezzo del 14% Con l’avvio della stagione estiva sono molti gli italiani che si preparano a partire o a trascorrere almeno 2-3 giorni di relax, godendosi paesaggi e prodotti genuini. Sarà per il risparmio, sarà per la voglia di riscoprire il contatto con la natura e vivere all’aria aperta, ma la vera tendenza delle vacanzeè ilo: si registra undipresso camping e villaggi (+9,8% rispetto allo scorso anno, in cui già si era registrato un aumento), dove alcuni sperimentano anche la nuova moda del glamping. Secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, tra rinunce e sacrifici, solo il 39% dei cittadini partirà per le vacanze estive. Oltre il ...