Bonus trasporti | ora si può richiedere on line sul sito di ATB

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Bergamo. Da ora è possibile rinnovare o acquistare un nuovo abbonamento utilizzando il, introdotto lo scorso aprile dal Governo per l’anno 2023, direttamente sulatb.bergamo.it. Tutti i cittadini e utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, una volta ottenuto iltramite la piattaforma.lavoro.gov.it, potranno utilizzarlo per l’acquisto di un abbonamento mensile o annuale direttamente on; non è quindi più necessario recarsi fisicamente all’ATB Point di Largo Porta Nuova o alla Biglietteria della Stazione Autoe. Il contributo, pari ad un massimo di 6 euro può essere richiesto dalle persone con reddito inferiore a 20.000 euro nell’anno 2022, suldel ministero, una volta al ...