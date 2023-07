Bombardato il porto di Odessa | esplosioni a Kiev Invasione russa dell' Ucraina

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Nelle scorse ore i russi hannoripetutamente ildi. Non si è fermata qui l’offensivaa Russia. Nella notte sono state udite. In azione la contraerea. L'articoloildi proviene da Noi Notizie..

Raid russo su Odessa . Il portavoce del quartier generale delle operazioni dell'amministrazione regionale, Sergei Bratchuk, ha denunciato che questa notte 'la Federazione russa ha lanciato un missile ...Martedì la Russia hacon missili e droni ildi Odessa e quello di Mykolaiv, due dei principali porti che permettono ...- - > Un cantiere aperto vicino aldalle autorità russe per cancellare la distruzione a Mariupol - Telegram - MariupolNow . Sui ... Un condominioa Mariupol, occupata dai russi - ...

Bombardato il porto di Odessa, esplosioni a Kiev Noi Notizie

Nelle scorse ore i russi hanno bombardato ripetutamente il porto di Odessa. Non si è fermata qui l’offensiva della Russia. Nella notte sono state udite esplosioni a Kiev. In azione la contraerea ucrai ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 511. Le truppe russe hanno lanciato una rappresaglia nel porto di Odessa contro le strutture ucraine, dopo che è stato colpito il ponte di Crimea: lo ha detto il ...