Blitz del Nas a Ponza e Terracina | maxi sequestro di cibo nei ristoranti e pioggia di multe

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Latina – Dal 13 al 16 luglio 2023, i militari del Nas di Latina, con il supporto dei colleghi die Frosinone, del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare e della motovedetta della Compagnia di Formia – ambito servizio coordinato disposto dal Gruppo per la Tutela della Salute, mirato al controllo degli esercizi pubblici nelle località turistiche, aree della movida e dei principali eventi di aggregazione, per garantire la tutela della salute dei consumatori, hanno proceduto complessivamente a ispezionare 50 attività, segnalare alle competenti autorità amministrative 20 persone, elevato in tutto 25per un importo complessivo di 25mila euro, sequestrato 860 chili di alimenti (di varia origine), risultati privi di tracciabilità, con etichettatura non conforme e, in parte, in cattivo stato di conservazione. Nella ...