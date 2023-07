Ble Decò Juvecaserta | arriva il primo colpo | ecco Damir Hadzic

Leggi su anteprima24

Ilvolto nuovo della Ble2021 per la stagione 2023/2024 è. Nato a Sarajevo il 13 maggio del 1997, è un'ala di 203 cm, bosniaco ma di formazione italiana, e nell'ultima stagione ha affrontato il campionato di Serie B in maglia Rucker San Vendemiano, fermandosi in semifinale playoff solo contro Vigevano. Cresciuto a livello giovanile nell'Olimpo Alba e nei Crabs di Rimini, squadra con cui ha esordito in Serie B nel 2013/2014, per poi giocare stabilmente l'anno successivo, ha completato il suo percorso di crescita negli Stati Uniti. Prima in Florida in una High School di Jacksonville, poi scegliendo il college di Arkansas at Little Rock (NCAA), dove rimane per due anni. Nell'anno 2019-2020 si trasferisce in NCAA division 2, al Flagler College, ...