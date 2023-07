Bimba ucraina muore investita da un' auto a Potenza | giocava con un monopattino in strada Era in Basilicata per fuggire dalla guerra

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso cordoglio: ''La tragedia accaduta a Potenza e che ha visto come vittima una- ha detto - ci lascia sbigottiti tutti. A ...Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi , ha espresso così il suo cordoglio : "La tragedia accaduta a Potenza e che ha visto come vittima unaci lascia sbigottiti tutti. A ...Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha espresso cordoglio: ''La tragedia accaduta a Potenza e che ha visto come vittima una- ha detto - ci lascia sbigottiti tutti. A ...

Bimba ucraina muore investita da un'auto a Potenza, giocava con un monopattino in strada. Era in Basilicata pe ilmessaggero.it

POTENZA - Una bambina di sei anni, di nazionalità ucraina, è morta dopo essere stata investita a Potenza, in una strada ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...