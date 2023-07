Biancaneve | come cambia e cosa aspettarci tra scoop e polemiche

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 19 luglio 2023) C’era una volta. Letteralmente. Perché ladi Marc Webb, scritta da Greta Gerwig, che vedremo a marzo del 2024 sul grande schermo non avrà nulla a che vedere con la favola dei Fratelli Grimm. Non ci sarà il principe e non ci saranno i sette nani, sostituiti da altrettanti personaggi di genere e etnie differenti. Resta, però, la regina malvagia che sarà Gal Gadot. Perché d’accordo l’assenza del principe salvatore (oggi le principesse sono artefici del proprio destino), ma senza la villain per eccellenza, cuore vero della storia,non esisterebbe. La notizia di questo twist narrativo più moderno e inclusivo è stata confermata nei giorni scorsi tramite un’esclusiva del Daily Mail. Ed è bastata la pubblicazione delle immagini dal set in cui, appunto, si vede la protagonista, Rachel Zegler, affiancata da un ...