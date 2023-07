Beverly Hills 90210 | mini reunion per il 50esimo compleanno di Brian Austin Green

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Qualche giorno fa, Shannen Doherty ha pubblicato uno scatto di gruppo su Instagram in onore dell’amico e collegache, il 15 luglio 2023, ha celebrato il suo, condividendo sui canali social una foto in compagnia del festeggiato e Ian Ziering. Le star dihanno deciso di realizzare una piccolain vista dell’evento, regalando ai fan un vero e proprio tuffo nel passato. Instagram @theshando“Buon, ti voglio bene”, recitano le parole del volto di Brenda Walsh che, al fianco degli indimenticabili David Silver e Steve Sanders, ha condiviso con i milioni di followers uno spaccato della profonda amicizia costruita con i colleghi. Nell’immagine, infatti, ...

Brenda Walsh e David Silver sono ancora amici. Shannen Doherty ha celebrato i 50 anni della co - star di '90210' Brian Austin Green con un dolce post su Instagram. Ha condiviso una foto di loro due insieme a Ian Ziering, che ha interpretato Steve Sanders nella serie tv adolescenziale anni 90,...Sono passati oltre trent'anni dalla prima messa in onda di90210 ma gli interpreti della serie cult degli anni Novanta non si perdono di vista per le occasioni importanti. La prova dell'affetto che i membri del cast dello show provano l'uno per ...Così, lo scorso weekend, i Bennifer sono stati fotografati davanti ad un noto ristorante d i, pronti per festeggiare il loro primo anniversario di nozze : lei con un vestito lungo con ...

Beverly Hills 90210, reunion di Shannen Doherty con Ziering per i 50 anni di Austin Green Sky Tg24

Dal 14 luglio su Prime Video sono disponibili i primi tre episodi (gli altri usciranno uno alla settimana ogni venerdì per un totale di 8 puntate della durata di circa un'ora ciascuna) di L'estate nei ...Mini reunion del cast di “Beverly Hills 90210”. David ha compiuto 50 anni: eccolo festeggiare con gli amici Brenda e Steve ...