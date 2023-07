Bernardeschi al Napoli? La reazione del club azzurro

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 19 luglio 2023) L’idea di portare Federicorisale allo scorso anno quando l’ala decise di lasciare la Juventus ma la cosa all’epoca non andò in porto, da qui all’approdo al Toronto FC in squadra con Lorenzo Insigne. Il presidente De Laurentiis lo scorso anno aveva dichiarato: “Ne ho parlato con il suo procuratore Federico Pastorello. Vedremo L'articolo