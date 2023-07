Berlusconi nel 2014 | “Ha ragione Putin | il governo ucraino ha commesso stragi in Crimea In Libia era meglio avere Gheddafi - VIDEO

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Era ile Silvio, ospite di Enrico Mentana su La7, aveva anticipato i tempi sulla guerra in Ucraina parlando dellae del Donbass. “Io ho l’orgoglio, da cittadino che ha avuto per decenni la guerra fredda addosso e poteva succedere di tutto, visto che si contrapponevano degli ar

... elevando poia nemico pubblico numero uno. In sostanza, la storia italiana decretò, in ...sistema, si è creata una profonda ferita. Nessuna azione giudiziaria può mai diventare un 'mito ...Quando partono 50 milioni di cartelle esattoriali, vuol dire che c'è un problemasistema, non ... Discorso diverso è il caso singolo della Procura di Firenze, su cui Marinasi è espressa ......ha fatto lei per impedire la berlusconizzazione di quella destra legalitaria trasformandola...il concorso esterno per mafia con una norma è un'altra leggenda metropolitana che ha diffuso...

Marina Berlusconi attacca pm e "giornalisti complici": “Su mio padre ancora fango, perseguitato anche da morto con ... Il Fatto Quotidiano

"Nella lettera dei cinque figli di Berlusconi letta sabato nel corso del consiglio nazionale di Forza Italia si evince la loro volontà di continuare a sostenere Forza Italia perché era quello che ...Per la prossima edizione di Uomini e donne, Maria De Filippi potrebbe dare una 'sterzata' al programma ed evitare i siparietti trash ...