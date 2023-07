Bergamo | lavori alla rete del gas in via del Polaresco | le modifiche alla viabilità

(Di mercoledì 19 luglio 2023) CITTÀ. Per sostituire le condotte interrate e glicci è stata emessa un’ordinanza in vigore dalle 7,30 di giovedì 20 luglio: ecco cosa prevede.

... basket, calcio e tennis, è stato ora dato dall'Amministrazione a uso esclusivo della società Scherma, ma sembra che questa decisione, insieme a voci diper realizzare un palazzetto ......frontisti compatibilmente con le fasi operative del cantiere e la sicurezza degli operai divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto a quello interessato dai...... in salita, al viadotto di Boccaleone provenendo da via Gritti divieto di accesso per tutte le categorie dei veicoli eccetto i mezzi dell'impresa impegnati neistradali notturni FASE 2dalle ...

Bergamo, lavori alla rete del gas in via del Polaresco: le modifiche ... L'Eco di Bergamo

Bergamo. Lavori in corso in via del Polaresco nei prossimi giorni. Per consentire l’occupazione e la manomissione del suolo pubblico per sostituire le condotte interrate della rete del gas metano e gl ...CITTÀ. Per sostituire le condotte interrate e gli allacci è stata emessa un’ordinanza in vigore dalle 7,30 di giovedì 20 luglio: ecco cosa prevede.