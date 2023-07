Beppe Grillo attacca i ricchi dallo yacht in Sardegna Vuole tassare i beni di lusso dimenticandosi dei suoi

'Zelensky de' noantri' vuole tassare i ricchi per dare ai poveri. L'analisi Ci risiamo. Probabilmente il caldo africano di questi giorni ha un ruolo nella psiche dell' Elevato ma agli è ripresa la mania delle sparate. E così il comico genovese ha pubblicato sul suo blog uno dei suoi improbabili studi universitari condotti dagli immancabili ricercatori dell'università di ...È finita l'attesa per la pellicola della regista candidata all'Oscar Greta Gerwig, con Margot Robbie e Ryan Gosling. A noi, però, fa Barbie tornare alla mente l'invettiva deldi Sergio Friscia, che impersona nell'occasione per la prima volta il celebre comico. Greta Gerwig , già autrice di Lady Bird e Piccole donne , aveva un compito difficile: come rendere ...Per non dimenticare la valanga di odio scatenata contro Laura Boldrini in seguito a un post di. Il 31 gennaio 2014 il comico genovese sul suo profilo Facebook si era rivolto agli utenti ...

Giorni di ferie extra ai dipendenti che optano per un trasporto sostenibile durante le vacanze. E’ la nuova tendenza che arriva dal Regno Unito. L’iniziativa, chiamata Climate Perks, è nata nel Regno ...Bard è un chatbot basato sull’intelligenza artificiale generativa e sull’apprendimento automatico, sviluppato come concorrente diretto di ChatGPT creato da OpenAI. Ci viene da pensare che, a ...