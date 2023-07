Benvenuto presidente | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 19 luglio 2023)del 2013 diretto da Riccardo Milani,con Peppino (Claudio Bisio) che, dopo aver scoperchiato i segreti della classe dirigente in carica, e aver chiesto la dimissione in massa dell’intero Parlamento, rivela di aver distrutto i dossier compromettenti di Janis e dell’amico Luciano; a quel punto, Peppino rinuncia alla carica didella Repubblica e torna a vivere nel suo paesino di montagna, dove convolerà a nozze con Janis. Nell’ultima scena del, mentre tutti stanno pescando, Peppino riceve una telefonata che lo avverte della morte del Papa, e della conclusione del conclave. Tutto lascia intendere che, di nuovo, Peppino è stato scelto per qualcosa di importante. Per un momento il volto dell’uomo assume un’espressione corrucciata, ma dopo ...