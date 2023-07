Beni confiscati alla criminalità Alla Masseria Ferraioli di Afragola dibattiti e nuove proposte per il riutilizzo sociale

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Si è concluso ieri 18 luglio, presso laAntonio Espositodiin provincia di Napoli l’atteso convegno “ Il valore della memoria e la tutela deinella lotta”, organizzato dall’Associazione di promozioneFragore attiva da anni in att

Il Comune di Torre Annunziata ha deciso di affidarsi ad Agrorinasce per la gestione dei. Le criticità di natura organizzativa sono all'ordine del giorno e questo rallenta la riconversione o l'avvio di nuovi progetti. Siglato l'accordo tra l'ente e il consorzio per ...← Pietralunga, azienda agricola e ostello coialla 'ndrangheta Potrebbe anche interessarti L'Umbria si prepara a celebrare il V centenario dalla morte di Raffaello...della donazione ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati o dimobili ed immobilialla ...

Bene confiscato alla camorra, sarà centro per immigrati e giovani NapoliToday

Il terreno confiscato alla famiglia di Giuseppe Nirta, di 71 anni, originario di San Luca (Reggio Calabria), era stato assegnato a fine 2021 al Comune di Quart dall'Agenzia nazionale per ...Lunedì mattina, a Palazzo D’Orleans, una delegazione del Comune di Valderice, composta dal sindaco Francesco Stabile e dal presidente del Consiglio comunale Camillo Iovino, è stata ricevuta dal presid ...