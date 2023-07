Benevento | una mega ruota panoramica durante le festività di Natale VIDEO

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Provvedimento approvato: dal periodo che va dal 27 di novembre all’8 di gennaio del 2024,avrà la suadi 34 metri che sarà installata a Piazza IV Novembrele feste natalizie. Il Comune diha pubblicato la delibera della Giunta con la quale concede lo spazio alla società HSC Event che aveva fatto richiesta per l’installazione di questastruttura. L’amministrazione ha valutato positivamente la finalità della manifestazione con un grande impatto sulla collettività e sul turismo. Votazione unanime alla fine: asta per arrivare la. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I provvedimenti sono stati emessi dal Questore di Bologna al termine diserie di indagini condotte dalla Questura di. Il divieto di accesso a manifestazioni sportive con obbligo di ...... intrasmissione seguita da oltre 50 milioni di telespettatori in tutto il mondo. In questa ... è partita ventuno anni fa daper poi esibirsi in diversi programmi radio e tv in Italia (la ...Un esame che dovrà individuare la causa del decesso di un 77enne di, avvenuto incasa di riposo della provincia. Secondoprima ricostruzione, il pensionato ne era ospite dal marzo ...

Riammissioni: anche Benevento e Spal chiedono di giocare in B Corriere dello Sport

Si parla di un tratto di strada a una o due corsie per senso di marcia che collega Benevento a Caianello, dove ci sono ben 7 navigatori in soli 25 chilometri di percorso. Una follia! Poco prima degli ...2024 - 2023 - 2022 - 2021 Tutti i film imperdibili » Film imperdibili 2023 Film imperdibili 2022 Film imperdibili 2021 Film imperdibili 2020 Film imperdibili 2019 Film imperdibili 2018 Film da vedere ...