Belèn vs Stefano | e viceversa | chi è la “vittima” e chi il “carnefice”? Rumors e opinioni dal web

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Si riapre il casoRodriguez eDe Martino. Dopo la terza riconciliazione della coppia esplode il gossip, trae commenti lapidari dal web È stata la coppia più discussa di sempre e ancora oggi, dopo dieci anni di matrimonio, due separazioni e altrettante riconciliazioni (quelle che sappiamo),Rodriguez eDe Martino tornano ad alimentare il gossip. Sembra infatti che i due sarebbero – ancora una volta – in crisi e che il loro rapporto sia stato messo a dura prova da qualcosa (o qualcuno) che avrebbe portato all’ennesima separazione. In tanti – e non è una novità -imputano ale cause delle recenti divergenze tra i due, come se l’Argentina fosse “la virago” della situazione e il ballerino “la” incompresa. Ma si sà, i panni ...