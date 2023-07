Belen Rodriguez tra le braccia di un altro | ecco chi è

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Alla festa di compleanno di Ignazio Moser,arriva accompagnata da Elio Lorenzoni. Non c'è traccia di Stefano De Martino, che era appena stato avvistato senza la fede al dito, e la ...

Alla festa di compleanno di Ignazio Moser,arriva accompagnata da Elio Lorenzoni. Non c'è traccia di Stefano De Martino, che era appena stato avvistato senza la fede al dito, e la moglie appare felice e sorridente in buona ...Nuovi dettagli emergono sulla crisi matrimoniale che sta coinvolgendoe Stefano De Martino. Dopo le voci su un presunto allontanamento tra la showgirl e il napoletano a causa del feeling del ballerino con Alessia Marcuzzi, si scopre che - forse - i ...... la 38enne e il marito conduttore si sarebbero lasciati Il matrimonio con Stefano De Martino sarebbe finito eavrebbe già un nuovo amore. E' questo quello che racconta il settimanale '...

Belén e Stefano De Martino si sono lasciati La showgirl avrebbe già un nuovo amore La Gazzetta dello Sport

Belen Rodriguez sembra avere ufficialmente un nuovo amore. Anche se la showgirl argentina non ha detto nulla in merito alla crisi con Stefano De Martino e al possibile nuovo flirt, le foto ...Conduttrice pronta per le presentazioni ufficiali: chi è il nuovo compagno L'ufficialità è ormai arrivata: l'amore tra Belen Rodriguez e Stefano de ...