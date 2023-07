Belen Rodriguez dice addio a Stefano De Martino ed esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 19 luglio 2023) Le voci sulla fine della relazione traDesi sono fatte sempre più intense nelle ultime settimane e adesso pare proprio essere arrivata la conferma. Dopo aver dettoalle foto insieme e soprattutto alla fede, la showgirl argentina è stata beccata dal settimanale Chi in compagnia di un altro uomo. Si chiama Elio Lorenzoni ed è un imprenditore di 40 anni. I due sono stati immortalati in un bacio che non lascia fraintendimenti.ha chiuso conDe: il suocompagno Nelle ultime settimane, gli esperti avevano notato alcuni indizi che spingevano a pensare che traDe ...