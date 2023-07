Belen pizzicata così | la bomba di gossip | rapporto stravolto

La soubrette argentina ha detto di nuovo addio all ex ballerino di Amici. L ex conduttrice de Le Iene statain atteggiamenti intimi con un affascinante ......In questi giorni Stefano De Martino è volato a Londra con il figlio Santiago e senza, che è rimasta in Italia. Alla festa di compleanno del cognato Ignazio Moser, la Rodriguez è stata...Alquanto curiose anche le tempistiche del 'gossip' riguardantie Stefano. La scorsa settimana ... ora la Rodriguez vienemano nella mano con il tenebroso imprenditore bergamasco. ...

Belen Rodriguez pizzicata tra le braccia di Elio, è finita con Stefano ... TvDaily

Pare tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sia finita e in queste ore sono emerse alcune notizie sul nuovo presunto fidanzato della showgirl ...A ogni modo, nelle scorse ore Belén è stata pizzicata dai paparazzi di Chi in compagnia di un uomo. I due hanno partecipato al compleanno di Ignazio Moser, organizzato presso il Mimosa Polo Club di ...